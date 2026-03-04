Bienvenue sur Africanews

Nigeria : les autorités alertent sur la résurgence de la fièvre Lassa

Une ambulance est garée devant le service des urgences de l'hôpital national d'Abuja, au Nigeria, le mercredi 26 juillet 2023.  
By Rédaction Africanews

Nigéria

Au Nigeria, les autorités sanitaires alertent sur la résurgence de la fièvre Lassa. Le bilan communiqué par le centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies fait état de 75 morts en sept semaines pour un total de 326 cas soit un taux de létalité de 23 %, supérieur aux 19,7 % enregistrés au cours de la même période en 2025.

Alors que le nombre total de cas suspects et confirmés cette année est inférieur à celui de la même période en 2025. La fièvre lassa touche actuellement 19 États du pays dont Tabara le plus endeuillé avec 24 décès. La tranche d'âge la plus concernée est celle des 21-30 ans. Au moins cinq professionnels de santé ont été touchés.

Selon le centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies, les transmissions ont lieu dans des foyers endémiques connus. Ajoutant que les contaminations sont favorisées par la faiblesse de la recherche des contacts, la stigmatisation persistante et la mauvaise qualité des centres d'isolement.

