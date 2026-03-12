Bienvenue sur Africanews

Ouganda : les États-Unis et l’UE exclus de l’entrée sans visa

L’Ouganda a annoncé une nouvelle politique d’exemption de visa pour les ressortissants de 40 pays, principalement africains. Mais les citoyens des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Union européenne restent soumis à l’obligation de visa pour entrer dans le pays.

Selon le gouvernement ougandais, cette décision vise à faciliter les déplacements, renforcer la coopération régionale et stimuler le tourisme et le commerce.

Cette mesure concerne principalement plusieurs pays africains, dont le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi ou encore le Ghana et le Mozambique.

Mais cette nouvelle liste exclut plusieurs partenaires occidentaux majeurs. Les citoyens des États-Unis, du Royaume-Uni et des pays de l’Union européenne devront toujours demander un visa avant de se rendre en Ouganda.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions sur les politiques migratoires. En janvier 2026, les États-Unis ont durci leurs règles de visas pour plusieurs pays, dont certains en Afrique, avec notamment des restrictions supplémentaires et un gel de certaines procédures d’immigration.

Kampala assure toutefois que cette réforme vise avant tout à simplifier l’accès au pays pour certains partenaires, tout en maintenant des contrôles pour d’autres nationalités.

Le gouvernement ougandais affirme enfin que cette politique doit contribuer à renforcer les échanges économiques et les liens entre les populations.

