Guinée-Bissau : Domingos Simões Pereira a comparu devant un tribunal militaire

Domingos Simões Pereira, figure de l’opposition en Guinée-Bissau, a comparu vendredi devant un tribunal militaire à Bissau.

Il est accusé d’avoir des liens avec au moins deux tentatives de coup d’État, survenues fin 2023 et en octobre 2025. Son arrestation intervient dans un contexte politique tendu, marqué par l’instabilité institutionnelle du pays.

Selon Mario Lino Pereira da Veiga, porte-parole de sa défense, Domingos Simões Pereira s’est présenté devant le tribunal pour répondre aux accusations et dissiper toute ambiguïté : « Il était là pour répondre, et il devait répondre précisément parce que tous les doutes concernant cette situation doivent être dissipés. »

Arrêté en novembre 2025 lors d’un coup d’État orchestré par l’ex-président Sissoco Embalo alors que les résultats électoraux s’apprêtaient à être annoncés , Domingos Simões Pereira a été libéré fin janvier. Cependant, il reste assigné à résidence dans le cadre d’une enquête distincte, liée à des accusations de crimes financiers. Une mesure que sa défense conteste vivement.

Le porte-parole a précisé que le tribunal militaire a affirmé que cette assignation « n’avait aucun rapport avec la procédure en cours ». « Si elle n’est pas liée à cette affaire et qu’elle n’a pas été décidée par le tribunal militaire, nous devons comprendre quelle autorité l’a imposée et comment la contester », a-t-il ajouté.

Cette comparution survient quelques semaines après que les putschistes ont proposé à Domingos Simões Pereira et à Fernando Dias d’intégrer le gouvernement et d’occuper 10 sièges au Conseil national de transition. Les deux hommes ont catégoriquement refusé, dénonçant une « manœuvre visant à légitimer le pouvoir des militaires ».