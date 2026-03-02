Émirats arabes unis : Dubaï sous les feux de missiles et drones iraniens

Des missiles et des drones iraniens ont frappé les Émirats arabes unis, ébranlant l'image de Dubaï comme un havre sûr et exempt d'impôts pour les étrangers.

Selon les autorités, les débris des armes interceptées ont provoqué des incendies dans des sites emblématiques. Une personne a été tuée à l'aéroport d'Abou Dhabi et sept autres ont été blessées.

Jon Gambrell de l'Associated Press rapporte « Derrière moi se trouve la marina de Dubaï. C'est l'un des plus hauts immeubles résidentiels au monde, et nous sommes lundi aux Émirats arabes unis. En temps normal, c'est le début de la semaine de travail, mais les routes et les autoroutes sont désertes. En effet, le gouvernement a demandé à la population de rester chez elle, à l'intérieur, car des drones et des missiles iraniens continuent de viser ce pays de neuf millions d'habitants. Aujourd'hui, cette guerre, déclenchée par les bombardements américains et israéliens sur l'Iran, s'est étendue à l'ensemble du Conseil de coopération du Golfe, y compris aux Émirats arabes unis, et même ici, à Dubaï, longtemps considérée comme un havre de paix au Moyen-Orient pour les affaires et le tourisme. Cette guerre est arrivée et elle a bouleversé notre vie telle que nous la connaissons. »

Le ministère de la Défense affirme que les défenses aériennes ont intercepté des centaines de missiles et de drones en deux jours. Des vidéos montrent des incendies près d'hôtels de luxe. Les autorités ont salué l'efficacité de leurs défenses aériennes et affirment qu'elles mettront tout en œuvre pour assurer la sécurité de la population.

Les visiteurs rapportent avoir entendu des explosions constantes, et certains affirment qu'ils reconsidéreront leur retour.