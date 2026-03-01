Iran : deux navires attaqués dans le détroit d'Ormuz

Deux navires ont été attaqués dimanche dans le détroit d'Ormuz, ont déclaré les agences de sécurité maritime, alors que l'Iran poursuivait pour la deuxième journée consécutive ses frappes en réponse aux raids aériens américains et israéliens.

Un navire, au large des côtes d'Oman, a été « touché par un projectile inconnu au-dessus de la ligne de flottaison. Bien que la salle des machines ait initialement été signalée comme étant en feu, il a maintenant été rapporté que l'incendie était sous contrôle », a déclaré l'agence britannique de sécurité maritime UKMTO dans un communiqué. Dans un autre incident, un autre navire a été « touché par un projectile inconnu, provoquant un incendie. L'incendie a été éteint et le navire a l'intention de poursuivre sa route », a déclaré l'UKMTO. La société privée de sécurité maritime Vanguard Tech a indiqué que le deuxième navire, un pétrolier, se trouvait à environ 17 milles marins au nord-ouest de Mina Saqr, aux Émirats arabes unis. Dimanche, la télévision d'État iranienne a déclaré qu'un pétrolier était en train de « couler » après avoir été touché alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz.

« Le pétrolier incriminé, qui a été touché alors qu'il tentait de passer illégalement par le détroit d'Ormuz, est en train de couler », a rapporté la télévision d'État, sans donner plus de détails. Les images diffusées par la chaîne de télévision montraient une épaisse fumée noire s'échappant du pétrolier en feu. Le détroit est un point de transit clé pour le commerce mondial du pétrole, par lequel transitent un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié.

Samedi, les Gardiens de la révolution iranienne ont fermé la voie maritime, avertissant qu'elle était dangereuse en raison des attaques américaines et israéliennes. sar-csp/smw Maersk, la grande compagnie maritime de transport de conteneurs, a déclaré dimanche qu'elle suspendait le passage dans l'étroit détroit d'Ormuz, dans le golfe, à côté de l'Iran, pour des raisons de « sécurité ».

« Nous suspendons tous les passages de navires dans le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre », a déclaré le groupe danois dans un avis publié en ligne. « La sécurité de nos équipages, de nos navires et des cargaisons de nos clients reste notre priorité absolue », a-t-il ajouté. Cette annonce a été faite après que les Gardiens de la révolution iranienne ont déclaré le détroit fermé.

Les médias d'État d'Oman, situé de l'autre côté du détroit, ont déclaré dimanche qu'un pétrolier au large de ses côtes avait été pris pour cible et que quatre membres de son équipage avaient été blessés. Le Centre britannique des opérations maritimes (UKMTO) a déclaré dimanche qu'un autre navire, au large des côtes des Émirats arabes unis, également près du détroit d'Ormuz, avait signalé avoir été touché « par un projectile inconnu provoquant un incendie ».

MSC, une autre grande compagnie maritime, a demandé à ses navires dans le Golfe « de se diriger vers des zones de refuge désignées jusqu'à nouvel ordre ». Le détroit d'Ormuz est une voie navigable stratégique, par laquelle transitent près d'un quart des approvisionnements mondiaux en pétrole par voie maritime et une quantité importante de marchandises à destination et en provenance des ports du Golfe.