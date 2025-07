Iran : première apparition de l'ayatollah Khamenei depuis les frappes

Il s'agissait de sa première apparition publique depuis le début de la guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei a assisté samedi à une cérémonie de deuil.

Le dirigeant iranien a choisi de prendre part à ce rassemblement à la veille de l’Achoura, après une absence remarquée pendant la guerre.

Âgé de 86 ans, il avait passé le conflit dans un bunker alors que les menaces pesant sur sa vie s'intensifiaient.

La télévision d'État iranienne a montré M. Khamenei saluant de la main et d'un signe de tête la foule qui se levait lorsqu'il est entré et s'est assis dans une mosquée située à côté de son bureau et de sa résidence dans la capitale, Téhéran.

Aucune déclaration publique n'a été faite dans l'immédiat.