Sierra Leone : des militaires relâchés par la Guinée rentrent à Freetown

Les militaires et policiers sierra-léonais interpellés en début de semaine par l’armée guinéenne sont désormais de retour à Freetown, a annoncé vendredi le ministère sierra-léonais de la Communication.

Selon Freetown, tous les soldats « ont été récupérés sains et saufs ». Les autorités sierra-léonaises ont réaffirmé l’importance du dialogue et leur engagement à « explorer toutes les voies diplomatiques disponibles pour résoudre tout différend avec la Guinée ».

L’incident s’est produit dans le village de Yenga, à la frontière entre les deux pays, une zone disputée depuis plus de vingt ans où des soldats guinéens restent présents malgré la revendication de la Sierra Leone. Freetown assure que ses forces participaient à la construction d’un poste frontalier, tandis que Conakry affirme qu’elles ont franchi la frontière et installé un campement.

La Sierra Leone et la Guinée partagent une frontière de plus de 700 kilomètres et sont membres de plusieurs organisations régionales, dont la CEDEAO et l’Union du fleuve Mano avec le Liberia et la Côte d’Ivoire. Les autorités des deux pays espèrent que le retour des militaires contribuera à prévenir toute escalade et à maintenir la sécurité dans la région.