Trump accuse la communauté somalienne du Minnesota de fraude aux services sociaux

Donald Trump entre dans l’histoire. Il a prononcé mardi un discours de 108 minutes devant le Congrès américain, fait inédit. Le record précédent était son propre discours de 100 minutes prononcé l'année dernière.

Le locataire de la Maison Blanche a consacré une partie de son discours fleuve aux fraudes dans plusieurs programmes gouvernementaux. Le président américain souligné l'implication présumée des Somaliens dans la fraude aux services sociaux du Minnesota.

‘’ Mais quand il s'agit de la corruption qui pille — en réalité, qui a pillé l'Amérique. Il n'y a pas d'exemple plus frappant que celui du Minnesota, où des membres de la communauté somalienne ont pillé environ 19 milliards de dollars aux contribuables américains. Oh, nous avons toutes les informations. Et en réalité, le chiffre est bien plus élevé que cela. ‘’ , a déclaré le président américain.

. Les procureurs ont déclaré que le montant total pourrait atteindre 9 milliards de dollars, une estimation que les responsables de l'État jugent exagérée. C’est dans ce contexte que Donald Trump a fait un lien entre la corruption et l’immigration dans son pays.

‘’ Les pirates somaliens qui ont pillé le Minnesota nous rappellent qu'il existe de nombreuses régions du monde où la corruption et l'anarchie sont la norme, et non l'exception. Importer ces cultures par le biais d'une immigration illimitée et de frontières ouvertes fait entrer ces problèmes ici même, aux États-Unis. ‘’ , a déclaré Donald Trump.

‘’ vous êtes un menteur’’ a réagi IIhane Omar, élue démocrate à la chambre des représentants originaire de la Somalie.