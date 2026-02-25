Afrique du Sud : la dette se stabilise pour la première fois en 17 ans

Le ministre des Finances sud-africain a déclaré mercredi que le poids de la dette du pays se stabilisait pour la première fois depuis près de deux décennies, alors que l'économie montre des signes prudents de reprise.

"Pour la première fois en 17 ans, la dette va se stabiliser et continuer à baisser dans les années à venir," a déclaré le ministre Enoch Godongwana au Parlement dans son discours sur le budget.

L'économie la plus développée d'Afrique est confrontée à une dette obstinément élevée, qui a atteint un niveau record de près de 80 % du PIB. Elle devrait s'atténuer pour atteindre 77,3 % en 2026/27, puis continuer à baisser pour atteindre 76,5 % l'année suivante, a déclaré M. Godongwana. En novembre, l'Afrique du Sud a obtenu sa première amélioration majeure de notation en plus de 16 ans après que S&P Global ait relevé la note souveraine du pays.

Un mois plus tôt, elle avait également été retirée de la "liste grise" des pays sous surveillance renforcée établie par l'organisme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent. "Ce sont là des signes d'un regain de crédibilité, d'une résilience renouvelée et d'une nation qui reprend pied," a déclaré M. Godongwana, qui prévoit une croissance de 1,6 % en 2026.

Devant le Parlement, Enoch Godongwana a aussi détaillé les grandes orientations budgétaires du pays. Le gouvernement prévoit de dépenser 2 670 milliards de rands au cours de l'exercice 2026/27, soit environ 168 milliards de dollars.

Avec l'allègement des pressions budgétaires, le ministre a déclaré que le gouvernement allait également augmenter les dépenses en matière de sécurité, une priorité alors que les autorités sont confrontées à des niveaux toujours élevés de crimes violents. Les dépenses consacrées à la paix et à la sécurité devraient atteindre 291,2 milliards de rands (18 milliards de dollars) d'ici 2028, a déclaré M. Godongwana, en partie pour financer le déploiement d'unités de l'armée aux côtés de la police dans les zones sensibles.

La mesure annoncée par le président Cyril Ramaphosa au début du mois est la dernière d'une série de mesures énergiques prises par le gouvernement pour endiguer la criminalité galopante dans le pays, qui affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde, avec une moyenne d'environ 60 meurtres par jour.