Mexique : 25 membres de la Garde nationale mexicaine tués dans des violences

Un soldat dégage un barrage routier sur une route menant à Tapalpa, au Mexique, le lundi 23 février 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Mexique

C’est le ministre mexicain de la Défense qui l’annoncé lundi, vingt-cinq membres de la Garde nationale mexicaine ont été tués lors des attaques perpétrées par des membres du cartel Jalisco New Generation.

Elles ont été lancées après la mort de leur chef, Nemesio Oseguera tué dans une fusillade alors que l'armée mexicaine tentait de le capturer.

Le secrétaire à la sécurité du pays a déclaré qu’une trentaine de suspects ont été tués les violences. Les écoles sont restées fermées lundi plusieurs Etats du Mexique.

La présidente mexicaine a appelé au calme. Plus de 250 barrages routiers érigés par le cartel dans 20 États avaient tous été levés lundi.

« El Mencho », était le chef de l'un des réseaux criminels les plus dynamiques du Mexique, connu pour son trafic de drogue vers les États-Unis. Washington dit avoir fourni un soutien en matière de renseignement à l'opération ayant permis de le tuer.

