RDC : l’armée accuse les rebelles de l'AFC/M23 de rompre la trêve dans l'est

Les affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles de l’AFC-M23 ont repris dans l’est de la RDC, malgré l’entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise le 18 février dernier.

Dans un communiqué publié vendredi, les FARDC ont dénoncé des attaques systématiques de la coalition AFC/M23, appuyée par des forces rwandaises, dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. De nouveaux combats ont également été signalés dimanche 22 février.

Le gouvernement congolais est attaché à la paix, car c’est lui qui en a réellement besoin. Les rebelles, eux, ne recherchent pas la paix ; ils veulent étendre leur contrôle. Dans les zones qu’ils occupent, ils ne font rien d’autre que piller au profit du Rwanda, relate Kifara Kapenda Kyk’y, maire d’Uvira.

Au-delà des affrontements militaires, les FARDC dénoncent aussi des exactions commises contre des civils dans le Sud-Kivu. Dans plusieurs localités, moins de 24 heures après l’heure fixée pour l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, l’armée affirme que ces violations compromettent les efforts diplomatiques engagés par le président angolais João Lourenço.

Les rebelles, qui ont récemment perdu certaines positions au cours de la dernière semaine, rejettent pour leur part ces accusations : notre entrée à Goma est la conséquence du refus de Kinshasa de respecter le cessez-le-feu rétorque Corneille Nangaa, coordonnateur de l’AFC-M23.

Ces violences ont entraîné le déplacement de plusieurs milliers de personnes ces dernières semaines. À Uvira, dans un camp de fortune où de nombreuses familles ont trouvé refuge, les conditions de vie restent précaires, avec un accès limité à l’aide humanitaire. Selon la société civile de Fizi et des sources humanitaires, plus de 200 000 civils ont fui la zone depuis le début du mois de février.

De nouveaux combats ont également été signalés dimanche 22 février. sur les Hauts Plateaux de Minembwe, dans la province du Sud-Kivu. D’après la société civile, ils ont opposé les Wazalendo, alliés à l’armée congolaise, aux miliciens Twirwaneho, considérés comme proches de l’AFC-M23 et soutenus par le Rwanda.

Malgré ces attaques, que les FARDC qualifient de « manœuvres visant à saboter le processus de paix », l’armée affirme maintenir une posture défensive.