Sahara occidental : le Maroc commémore les 50 ans de "la marche verte"

Le Maroc a commémoré jeudi, le 50 e anniversaire de la ''marche verte''. Le 6 novembre 1975 à l’initiative roi Hassan II, 350 000 marocains ont marché pacifiquement vers le sud du pays afin d’affirmer la souveraineté du royaume chérifien sur le Sahara occidental administré à l’époque par l’Espagne.

Le Sahara occidental, une région désertique riche en phosphates de la taille du Colorado, a été sous contrôle espagnol jusqu'en 1975.

"Je dis, que Dieu ait pitié de ceux qui ont combattu (et sont morts) pour le pays, et le Sahara. Que Dieu ait pitié d'eux, et pour ceux qui sont encore en vie, que Dieu les conduise à bon port sur leur chemin. Longue vie au Roi. Le Sahara est marocain et c'est notre pays. Nous sommes ici, heureux de cœur. Heureux du cœur, du cœur", déclare Khadija Guerouaj, manifestante.

Depuis un demi-siècle le 6 novembre est devenu une journée de fierté pour les Marocains. Bien plus, elle marque ce qu’ils appellent ‘’la Grande victoire’’ obtenue par le père du roi Mohamed VI.

"Nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer avec les petits enfants, les mères, les pères et nos grands-parents, la joie de cette grande victoire obtenue par Sa Majesté le Roi et le peuple marocain. Aujourd'hui, nous commémorons et éternisons l'anniversaire de la glorieuse Marche Verte", raconte Nabil Driouech, président de l'association environnementale.

Double événement

L’anniversaire de la marche verte intervient cette année dans un contexte marqué par l’adoption au Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution qui qualifie le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara de "solution la plus réalisable".

"Notre deuxième joie est celle de la résolution d'autonomie du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur du Maroc, adoptée par 11 voix avec l'abstention de la Russie et de la Chine. Je remercie toutes les personnes impliquées, tous ceux qui ont organisé cette célébration et tous ceux qui sont à l'origine de la résolution de l'ONU.", explique Said Housni, manifestant.

Mais le Front Polisario qui lutte depuis pour l’indépendance du Sahara occidental promet de de continuer à se battre pour obtenir le référendum d'autodétermination promis, qui offre l'indépendance comme option pour le territoire.

Le Front Polisario, qui opère depuis des camps de réfugiés dans le sud-ouest de l'Algérie affirme représenter le peuple sahraoui originaire de la région.