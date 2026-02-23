Congo : un documentaire met les photographies de Maurice Pellosh à l'honneur

Avec un émerveillement enfantin, Bernard et Romuald redécouvrent leurs portraits, pris il y a plus de 40 ans. Dans un auditorium bondé de Pointe-Noire samedi, lors de la première projection du documentaire "Maurice Pellosh, la mémoire en images" en République du Congo, l'émotion est palpable.

"C'est un moment émouvant pour nous, car nous faisons partie de ce film," déclare Romuald, ancien client du célèbre photographe congolais Maurice Pellosh. "Aujourd'hui, quand je revois cela, je tiens tout d'abord à féliciter Maniélé (Emmanuèle), qui a sorti Maurice Pellosh de l'oubli et nous ramène à notre enfance. L'impact est donc double, et je suis très ému," abonde Bernard.

Réalisé par Emmanuèle Béthery et Eddy Mikolo, le film retrace le parcours d'un des rares photographes portraitistes des années 1970 à avoir conservé ses négatifs jusqu'à aujourd'hui.

Aux côtés de Maurice Pellosh et d'Emmanuèle Béthery, la caméra parcourt des maisons, des lieux emblématiques et des quartiers historiques, à la recherche des anciens clients du photographe.

"Je n'ai pas choisi Pellosh, c'est Pellosh qui m'a choisie. On nous a mis en contact, il voulait partager son travail photographique avec moi et m'a demandé de le mettre en valeur," explique la réalisatrice française.

À travers cette projection, toute une mémoire sociale et culturelle reprend vie, montrant comment la photographie peut devenir un patrimoine commun.

Aujourd'hui, plus de 500 portraits de Maurice Pellosh sont exposés à Paris et aux États-Unis. La diaspora congolaise peut ainsi redécouvrir des êtres chers, ainsi que des personnalités telles qu'Alain Mabanckou, écrivain congolais de renommée internationale, photographié par l'artiste à l'âge de neuf ans.

Maurice Pellosh est décédé en 2023, avant la sortie du film. Mais ses images continuent de raconter l'histoire.