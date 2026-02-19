Côte d'Ivoire : une baisse du prix d'achat du cacao attendue

Côte d'Ivoire
La Côte d'Ivoire pourrait à son tour réduire son prix d'achat du cacao, à la suite du Ghana. Une décision qui permettrait de faire face à la crise de l'or brun, qui dure depuis 2024.
Un comité interministériel réuni cette semaine doit livrer ses conclusions sur cette question.
Premier exportateur mondial de cacao, Abidjan fait face à de nombreuses difficultés dans cette filière, allant des retards de paiement aux planteurs en passant par des stocks de fèves invendus.
Selon plusieurs observateurs, la baisse du prix de la fève devrait être similaire à celle du Ghana pour espérer des résultats concluants.
Accra a réduit de près de 40 % le prix versé aux planteurs en octobre dernier passant de 5 270 dollars la tonne à 3 700 dollars.
Les deux pays, qui représentent à eux seuls 60 % de l'industrie du cacao, devront coopérer pour faire face à la crise.
00:50
Le Niger obtient une aide de 91 millions de dollars du FMI
Aller à la video
Burkina Faso : sept commerçants ghanéens tués dans une attaque armée
Aller à la video
Ghana : un Russe poursuivi pour avoir filmé des femmes secrètement
Aller à la video
Le Ghana veut faire reconnaître l'esclavage comme "le plus grave crime contre l’humanité"
00:50
Le Ghana baisse le prix du cacao à la ferme pour stimuler la demande
00:57
Football : le Ghanéen Thomas Partey visé par une autre plainte pour viol