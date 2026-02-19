Bienvenue sur Africanews

Côte d'Ivoire : une baisse du prix d'achat du cacao attendue

Des cabosses de cacao pendent à un arbre à Divo, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le 19 novembre 2023. (AP Photo/Sophie Garcia, fichier)   -  
By Rédaction Africanews

and Stagiaire

Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire pourrait à son tour réduire son prix d'achat du cacao, à la suite du Ghana. Une décision qui permettrait de faire face à la crise de l'or brun, qui dure depuis 2024.

Un comité interministériel réuni cette semaine doit livrer ses conclusions sur cette question.

Premier exportateur mondial de cacao, Abidjan fait face à de nombreuses difficultés dans cette filière, allant des retards de paiement aux planteurs en passant par des stocks de fèves invendus.

Selon plusieurs observateurs, la baisse du prix de la fève devrait être similaire à celle du Ghana pour espérer des résultats concluants.

Accra a réduit de près de 40 % le prix versé aux planteurs en octobre dernier passant de 5 270 dollars la tonne à 3 700 dollars.

Les deux pays, qui représentent à eux seuls 60 % de l'industrie du cacao, devront coopérer pour faire face à la crise.

