Somalie : près d'un an après la reprise des frappes américaines, quel bilan ?

Selon le gouvernement somalien, les frappes aériennes soutenues par les États-Unis et l’extension récente des opérations terrestres ont profondément modifié le rapport de force dans la guerre de longue haleine menée contre Al-Shabaab, affilié à Al-Qaeda.

À Mogadiscio, les autorités mettent en avant plusieurs succès : la reconquête de territoires auparavant contrôlés par les insurgés, l’élimination de cadres du mouvement ainsi que le démantèlement de réseaux de fabrication d’engins explosifs. Cette dynamique intervient à un moment charnière, alors que la African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS) réduit progressivement sa présence, transférant davantage de responsabilités sécuritaires aux forces somaliennes, près de vingt ans après l’émergence d’Al-Shabaab comme principale force insurgée du pays.

De l’insurrection au maillage territorial

Apparu au milieu des années 2000 comme branche armée de l’Union des tribunaux islamiques, aujourd’hui dissoute, Al-Shabaab a ensuite prêté allégeance à Al-Qaïda. Le groupe a un temps contrôlé de vastes zones du sud et du centre de la Somalie, y compris certaines parties de la capitale. En 2011, les troupes de l’Union africaine ont chassé les insurgés de Mogadiscio. Mais le mouvement s’est adapté, privilégiant la guérilla, les attentats-suicides et les assassinats ciblés.

Selon des observateurs des Nations unies, le groupe continue de générer des millions de dollars par an grâce à la taxation et à l’extorsion. Les États-Unis, pour leur part, mènent des frappes aériennes en Somalie depuis plus d’une décennie.

En 2020, lors de son premier mandat, le président Donald Trump avait ordonné le retrait de la majorité des troupes américaines. Deux ans plus tard, son successeur, Joe Biden, a approuvé leur redéploiement, rétablissant une présence accrue axée sur le conseil militaire et la lutte antiterroriste.

Reprise de nombreuses localités

Les autorités affirment que l’armée somalienne a repris des zones stratégiques dans les régions du Bas-Shabelle, du Hiiraan, du Moyen-Shabelle et dans certaines parties du Jubbaland, contrôlées depuis des années par les insurgés.

Le ministre somalien de la Défense, Omar Ali Abdi, a notamment cité la reprise de localités du Bas-Shabelle comme Jilib Marka, Gendershe et Dhanaane, autrefois bastions d’Al-Shabaab. Des avancées ont également été signalées dans la région centrale du Hiiraan, notamment à Taydaan et Yasooman, ainsi qu’aux abords de Masjid Ali Gaduud, dans le Middle Shabelle.

Dans la région de Kudhaa, au Jubbaland, des opérations conjointes impliquant les forces régionales Darawiish et les unités spéciales somaliennes Danab formées par les États-Unis auraient permis de neutraliser des dizaines de combattants et de saisir du matériel militaire.

Ces bilans n’ont toutefois pas pu être vérifiés de manière indépendante, l’accès à plusieurs zones restant limité.

Les frappes aériennes américaines, menées sous l’autorité du United States Africa Command (AFRICOM), visent des dirigeants, des camps d’entraînement et des dépôts d’armes, en coordination avec le gouvernement fédéral somalien.

Un tournant lié au retrait de l’Union africaine

Cette nouvelle offensive coïncide avec le retrait progressif de l’ATMIS, qui transfère la responsabilité sécuritaire aux forces nationales. Pour les analystes, ce contexte rend cruciale la coordination du soutien aérien et du renseignement avec les partenaires internationaux.

Dans le même temps, la Somalie fait face à de multiples défis : sécheresse aggravée par le changement climatique, tensions politiques entre autorités fédérales et régionales, et contraintes budgétaires affectant les opérations sécuritaires et humanitaires.

Plusieurs experts soulignent que les gains militaires devront être consolidés par une gouvernance effective et la fourniture de services publics. Par le passé, Al-Shabaab est parvenu à regagner du terrain après le retrait ou l’affaiblissement des forces gouvernementales.

Les autorités somaliennes affirment que des milliers de combattants ont été tués depuis l’intensification de la campagne, dont plusieurs dizaines lors d’opérations récentes à Kudhaa et ailleurs. Là encore, ces chiffres n’ont pas été confirmés de manière indépendante.

Si les forces gouvernementales semblent avoir étendu leur présence dans plusieurs zones, le contrôle territorial demeure fragile, en particulier dans les régions rurales. Al-Shabaab conserve une capacité d’action significative dans de vastes parties du centre et du sud du pays.

Les responsables somaliens assurent que les opérations se poursuivront en coordination avec les partenaires internationaux, combinant offensives terrestres, collecte de renseignements et efforts de stabilisation dans les villes reprises.