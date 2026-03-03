Somalie : 6,5 millions de personnes confrontées à une famine aigüe

6,5 millions de personnes sont confrontées à une famine aiguë due à une sécheresse prolongée en Somalie. Deux saisons des pluies déficitaires ont fait craindre une répétition de la famine catastrophique de 2022.

L’élevage pastoral, pilier de l'économie qui fait vivre plus de 60 % des Somaliens, s'effondre sous le poids des chocs climatiques.

« Nous sommes confrontés à un manque de pluie. Le bétail, les chameaux et les chèvres, a été perdu. Nous craignons maintenant que les gens ne suivent. Les animaux meurent. Ils n'ont rien à manger. Prenez mon exemple : j'avais 500 chèvres, il n'en reste plus que 50. J'avais 70 chameaux, il n'en reste plus que 20. C'est tout ce qui me reste. », a déploré Abdulkadir Mohamed Farah, un résident de Galmudug.

Selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Somalie est au bord d’une crise humanitaire qui ne cesse de s’aggraver, la sécheresse étant entrain de ravager les moyens de subsistance.

La mort du bétail prive les familles de revenus et de nourriture, forçant des milliers de personnes à se réfugier dans des camps de déplacés.

« Les combats ont provoqué des déplacements de population. La sécheresse provoque également des déplacements. Beaucoup de personnes déplacées se rendent dans les grandes villes et dans les zones où elles peuvent trouver de l'eau. D'une manière générale, les besoins augmentent et la situation deviendra désespérée si les pluies ne viennent pas rapidement. », a indiqué Mohamed Sheikh, responsable du CICR à Galmudug.

Sans pluies urgentes et sans une réponse renforcée, le CICR a averti que des millions de personnes risquent de souffrir de la faim.