Le ministre français de l'intérieur est à Alger pour tenter de désamorcer la brouille

Assemblée nationale algérienne, mercredi 24 décembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

Algérie

La France a envoyé lundi son ministre de l’Intérieur en Algérie pour tenter de désamorcer la brouille entre les deux pays.

Pendant deux jours, Laurent Nuñez doit échanger avec les autorités algériennes sur les pommes de discorde.

Réadmissions des ressortissants algériens sous obligation de quitter le territoire Français, lutte contre le narcotrafiquant, sécurité et cas de Christophe Gleizes, ce journaliste sportif arrêté en mai 2024 alors qu'il préparait un article sur la JS Kabylie, club de football le plus célèbre d’Algérie. La liste est loin d’être exhaustive.

Les relations entre les deux pays sont en berne depuis la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L’Algérie soutenant le Front Polisario qui lutte depuis 50 ans pour l’indépendance de ce territoire au statut non défini par les Nations unies.

Le dernier déplacement d'un ministre de l'Intérieur en Algérie remontait à fin 2022 et la visite de Gérald Darmanin.

