Burkina Faso : au moins 11 policiers tués dans une attaque djihadiste

Burkina Faso
Au moins 11 policiers ont été tués lors d'une attaque djihadiste perpétrée ce week-end dans l'est du Burkina Faso.
L’attaque révélée par une source sécuritaire à l’AFP a été revendiquée le jour même par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans JNIM affilié à al-Qaïda.
Plusieurs centaines de djihadistes ont attaqué un détachement à Balga, dans la province de Gourma.
Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une vague d'attaques perpétrées par des groupes armés liés à l'État islamique.
Les militaires au pouvoir dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2022, ne donnent plus de détails sur les attaques djihadistes meurtrières et affirme avoir « reconquis » près des trois quarts du pays. Mais ils restent pris dans une spirale de violence qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils et de militaires depuis 2015, dont plus de la moitié au cours des trois dernières années, selon le groupe de surveillance des conflits ACLED.
