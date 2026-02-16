Bienvenue sur Africanews

Nigeria : le festival de pêche d'Argungu fait son retour après six ans d'interruption

Des pêcheurs locaux pendant le festival culturel de la pêche d'Argungu, à Argungu, dans l'État de Kebbi, au nord du Nigeria, le 14 février 2026.   -  
By Rédaction Africanews

Nigéria

Au Nigeria, le festival de pêche d'Argungu a signé son retour le week-end, après six années de passage à vide. Attirant des milliers de personnes.

‘’ Cette année, tout s'est déroulé dans le calme, il y avait plus de monde que la dernière fois et nous avons pêché deux fois plus de poissons que lors du dernier événement.’’, Ticha Shema, pêcheur.

Outre la quantité, la qualité a aussi été au rendez-vous avec une prise de 59 kilos. Le Festival a attiré de milliers de personnes.

‘’ C'est la deuxième fois que je viens ici, ma première expérience remonte à 2020. Je n'avais pas beaucoup de connaissances, c'est pourquoi je suis revenu pour vivre pleinement le festival de pêche d'Argungu, et c'était vraiment génial.’’, raconte Adeniyi Olugbemii, visiteur.

La dernière édition complète du festival a eu lieu il y a six ans. Alors que sa première édition s’est déroulée en 1934 pour enterrer la hache de guerre entre les sujets du souverain traditionnel d'Argungu de l'époque et le souverain le plus puissant de la région, le sultan de Sokoto, Hassan Dan-Mu'azu.

