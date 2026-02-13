Les corps de 2 Nigérians combattant pour la Russie retrouvés en Ukraine

Les corps de deux Nigérians combattant pour la Russie ont été retrouvés dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités du pays.

Hamzat Kazeen Kolawole et Mbah Stephen Udoka servaient tous deux dans le 423e régiment motorisé de la garde des forces armées de la Fédération de Russie, selon un communiqué de la Direction principale du renseignement ukrainien.

Ce communiqué indique que les deux hommes avaient signé leur contrat avec l'armée russe au cours du second semestre 2025, Kolawole le 29 août et Udoka le 28 septembre. Aucun des deux hommes n'avait reçu de formation militaire. Kolawole laisse derrière lui une femme et trois enfants dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Les corps ont été retrouvés à Louhansk, une région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

"Les deux Nigérians ont été tués fin novembre lors d'une tentative d'assaut contre les positions ukrainiennes dans la région de Louhansk. Ils n'ont jamais pris part à des combats — les mercenaires ont été éliminés par une frappe de drone", a déclaré l'organisation de renseignement.

La Russie a été accusée de recruter des hommes d'autres pays pour combattre dans sa guerre contre l'Ukraine sous prétexte de leur offrir des emplois de rêve.

La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, le conflit se limitant principalement à l'est et au sud du pays.

L'invasion russe de l'Ukraine a mis à rude épreuve les marchés mondiaux de l'alimentation et de l'énergie et déplacé des millions d'Ukrainiens dont les maisons et les entreprises ont été détruites.