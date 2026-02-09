Kenya : des familles réclament les parents partis combattre pour la Russie [Africanews Today]

Au moins 200 Kényans se trouvent dans les rangs de la Russie sur la ligne de front dans la guerre en Ukraine, selon le gouvernement du Kenya.

Les familles de ces combattants demandent aux autorités de Nairobi de procéder à leur rapatriement. Le recrutement d'Africains dans l’armée russe devient un sujet sensible sur le continent.

En Guinée-Bissau, l’opposant Domingos Simoes Pereira devra s’expliquer devant le tribunal militaire de la capitale Bissau. Le chef du parti PAIGC arrêté lors du coup d'État de novembre dernier puis remis en liberté, est accusé par la junte d'implication dans des tentatives de coup d’état.

L'Éthiopie et l’Erythrée se dirigent-elles vers un nouveau conflit régional ? La tension est palpable au moment où Addis-Abeba a sommé son voisin de retirer, sans délai, ses troupes du territoire éthiopien. Les relations entre les deux pays de la Corne de l'Afrique sont tendues depuis quelques mois.

À Dakar, 14 personnes ont été interpellées pour des faits de pédocriminalité. Les services de police affirment avoir démantelé tout un réseau de pédophiles opérant entre le Sénégal et la France. Les accusés sont tous sénégalais - ils sont accusés de proxénétisme et de viol de mineurs de moins de 15 ans, entre autres.

Agenda

Au Kenya, Paul Nthenge Mackenzie comparaîtra le 11 février avec d’autres coaccusés devant le tribunal. En détention depuis la découverte des restes d'environ 450 personnes en 2023 dans la forêt de Shakahola, ce pasteur autoproclamé d'une secte mortifère sera inculpé pour 52 autres décès.

La Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine se tiendra du 11 au 15 février à Addis-Abeba, en Éthiopie. Ce sommet, qui est l'organe suprême de décision de l'UA, devra élaborer une vision et d'une politique africaine de l'eau, face aux effets du changement climatique.

Le 12 février à l'hôtel de ville du Cap, le Président Cyril Ramaphosa présentera le programme d'action du gouvernement d’Afrique du Sud pour l'année à venir lors de son discours sur l'état de la nation.

Du 13 au 18 février, c’est le Carnaval de Mindelo au Cap-Vert. L’événement a lieu chaque année durant plus de sept jours, jusqu’au Mardi Gras. Toutes les îles de l’archipel y sont impliquées avec São Vicente comme point chaud du spectacle.

