Maroc : un forum d'affaires en prélude au Mondial 2030

Le Forum d'affaires Maroc-Espagne-Portugal sur la Coupe du monde de football 2030 s'est ouvert mardi à Salé, réunissant des chefs d'entreprise des trois pays pour discuter des opportunités communes, des meilleures pratiques et des investissements durables liés au tournoi.

Fawzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football, a souligné que le forum offre une plateforme permettant d'unifier l'expertise, de favoriser la coopération et de créer de la valeur à long terme dans les secteurs public et privé.

Le forum a réuni des représentants d'entreprises de toutes tailles travaillant dans des secteurs liés aux grands événements sportifs internationaux, notamment les infrastructures, les transports, le tourisme, l'hôtellerie, la logistique, l'innovation et les services numériques.

Les participants ont exploré les moyens de coordonner leurs efforts pour une organisation sans faille de la Coupe du monde 2030, en s'inspirant des enseignements tirés du succès de l'organisation par le Maroc de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Les discussions ont mis en évidence l'importance de la collaboration, de l'innovation et de la planification intégrée pour maximiser l'impact social, économique et régional du tournoi dans les trois pays.