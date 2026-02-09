Sénégal : 14 arrestations dans le démantèlement d’un réseau pédophile

Au Sénégal, 14 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d’appartenir à un réseau de pédophiles opérant entre le Sénégal et la France.

Selon la police sénégalaise, une opération de grande envergure a permis de démanteler un important groupe criminel.

Les 14 personnes interpellées ont été présentées vendredi devant un juge pour "pédophilie organisée, proxénétisme, viol de mineurs de moins de 15 ans, sodomie et transmission volontaire du VIH/sida". À noter que tous les accusés sont sénégalais.

Dans son communiqué, la police ajoute que le groupe, actif depuis 2017, est accusé d'avoir contraint de jeunes garçons à avoir des "rapports sexuels non protégés et filmés" avec des hommes "pour la plupart séropositifs".

Quatre des prévenus ont été accusés d'avoir agi "sur les instructions" d'un Français arrêté dans le nord de la France en avril 2025, "en échange de transferts d'argent".

La police a effectué des perquisitions dans plusieurs quartiers de Dakar et dans la ville de Kaolack, à 200 kilomètres au sud-est de Dakar.