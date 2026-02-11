Kenya : le chef de la secte apocalyptique inculpé pour 52 autres décès

Le chef de secte kenyan Paul Mackenzie et sept autres personnes liées à une secte apocalyptique ont été inculpés mercredi pour la mort de 52 personnes dont les corps ont été retrouvés dans des fosses communes dans le sud-est du Kenya en 2025, selon l'acte d'accusation du tribunal.

Mackenzie et d'autres personnes étaient déjà poursuivis pour meurtre et terrorisme en lien avec la mort de personnes dont les corps avaient été exhumés plus tôt dans la forêt de Shakahola, dans l'une des plus grandes catastrophes liées à une secte de l'histoire récente.

Les procureurs affirment que Mackenzie et son église Good News International Church ont organisé une secte dans laquelle ils ordonnaient à leurs adeptes de se laisser mourir de faim, eux et leurs enfants, afin d'aller au paradis avant la fin du monde. Mackenzie a nié ces accusations.

En 2025, deux ans après le début de l'enquête, les procureurs ont déclaré que plus de 400 corps avaient été retrouvés dans la forêt de Shakahola, située dans le comté de Kilifi, sur la côte est du Kenya.

Les enquêteurs ont élargi leur champ d'investigation à d'autres sites funéraires suspects et, en août 2025, 52 corps avaient été exhumés de fosses peu profondes à Kwa Binzaro et dans ses environs, à environ 30 km (18 miles) de Shakahola.

Mackenzie et les autres accusés ont comparu mercredi devant un magistrat de la ville de Mombasa pour une audience conjointe dans le cadre de la dernière affaire.

Les procureurs affirment que Mackenzie a orchestré et supervisé les infractions commises à Kwa Binzaro, continuant à les diriger après son incarcération en 2023 et utilisant des méthodes incluant des enseignements radicaux pour attirer les victimes vers ce site isolé.

Fin janvier, le Bureau du directeur des poursuites publiques (ODPP) du Kenya a déclaré dans un communiqué publié sur la plateforme de médias sociaux X : « Le tribunal a appris que les enquêteurs avaient retrouvé dans les cellules (de prison) occupées par Mackenzie des notes manuscrites qui détailleraient les transactions (financières) effectuées via des téléphones portables. »

L'acte d'accusation indiquait que les prévenus étaient poursuivis pour meurtre, participation à une activité criminelle organisée en vertu de la loi kenyane sur le crime organisé, et infractions liées à la radicalisation et à la facilitation d'actes terroristes en vertu du cadre antiterroriste du pays.