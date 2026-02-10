Des rituels afro-brésiliens en prélude au carnaval de Rio de Janeiro

Les adeptes de religions afro-brésiliennes ont accompli un rituel de purification haut en couleur au Sambadrome de Rio de Janeiro samedi, une semaine avant le début officiel du carnaval.

Vêtus de vêtements traditionnels blancs, les pratiquants d'Umbanda et de Candomblé ont dansé le long de l'avenue, balayant le sol avec des balais faits de rue, une plante réputée pour ses propriétés purificatrices. Le prêtre de la religion afro-brésilienne Alexandre Fernandes a expliqué que le but de la cérémonie était de « prévenir le mal ».

« Notre intention est d'avoir la paix pendant le carnaval, que tout le monde soit joyeux et heureux, et d'inviter nos ancêtres à nous protéger pendant cette période. » Des femmes religieuses de l'État de Bahia, issues de toutes les écoles de samba et vêtues de costumes traditionnels afro-brésiliens, ont également pris part au rituel, aux côtés de couples porte-drapeaux et de membres âgés des écoles.

Les meilleures écoles de samba de Rio de Janeiro doivent défiler au Sambadrome Marquis de Sapucai de Rio de Janeiro les 16, 17 et 18 février.