Brésil : l’ex-président J. Bolsonaro, en prison pour tentative de coup d'État, a été hospitalisé

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de prison pour une tentative de coup d'État, a été admis à l'hôpital ce mercredi pour une opération prévue le jour de Noël.

L’ancien dirigeant souffre d’une hernie de l’aine qui lui provoque de fortes douleurs. Le juge de la Cour suprême du Brésil, Alexandre de Moraes, a donné son feu vert pour une hospitalisation après que les médecins de la police fédérale ont confirmé la nécessité d'une intervention médicale.

"Tout cela nous inquiète pour la suite. En ce qui concerne votre question sur cette hernie, ce n'est jamais une procédure simple, ce le serait s'il n'avait pas été poignardé, mais nous savons que son intestin est totalement affaibli", confie son fils, Carlos Bolsonaro.

Malgré l’état de santé de l’ancien président, le juge De Moraes a rejeté la demande d'assignation à résidence après sa sortie de l'hôpital.

Jair Bolsonaro, qui a dirigé le Brésil entre 2019 et 2022, a subi plusieurs autres interventions chirurgicales depuis qu'il a été poignardé à l'abdomen lors d'un rassemblement de campagne en 2018.

Avec plusieurs de ses alliés, ils ont été condamnés pour avoir tenté de renverser la démocratie brésilienne après sa défaite électorale de 2022.

Le complot comprenait des plans visant à tuer le président Luiz Inácio Lula da Silva, le vice-président Geraldo Alckmin et le juge De Moraes. Il était également prévu d'encourager une insurrection au début de l'année 2023.

L'ancien président a également été condamné pour avoir dirigé une organisation criminelle armée et tenté d'abolir par la violence l'État de droit démocratique.

Bolsonaro a nié tout acte répréhensible.