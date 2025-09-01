Bienvenue sur Africanews

Congo : TotalEnergies annonce l'obtention d'un permis d'exploration pétrolière

Un siite pétrolier  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Congo

Le Congo a accordé au géant pétrolier français TotalEnergies un permis d'exploration d'un bloc au large de ses côtes, a annoncé lundi la société. 

La filiale congolaise de la Compagnie exploitera le champ avec une participation de 50 %, tandis que QatarEnergy en détiendra 35 %. Le reste appartiendra à la société nationale des pétroles du Congo SNPC. 

Le permis concerne la zone de Nzombo, située à 100 km au large de Pointe-Noire, sur l'océan Atlantique. Sa superficie est de 1 000 km².  

Selon TotalEnergies, le forage du premier puits d'exploration devrait avoir lieu avant fin 2025. 

La compagnie pétrolière produit actuellement 65 000 barils de pétrole par jour en République du Congo. 

De janvier à juillet 2025, le pays a produit 56,9 millions de barils (268 000 b/j), soit 5,2 % de plus qu'un an auparavant. L'objectif est d'atteindre une production de 500 000 b/j d'ici à 2027. 

