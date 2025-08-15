Af. du Sud : annulation d'un projet de forage de TotalEnergies près du Cap

L’entreprise pétrolière française Total Énergies s’est vue retirer une autorisation pour un projet de forage près de la ville du Cap en Afrique du Sud.

L’annulation de l’accord pour exploiter un bloc offshore d’environ 10 000km², a été effectuée par un tribunal sud-africain qui avait été saisi par des associations de défense de l’environnement.

Parmi elles, Green Connection et Natural Justice, se sont réjouies pour les communautés côtières qui auraient été les premières victimes de cet important projet pétrolier.

Les associations de défense de la nature ont vivement critiqué ce projet qui selon elles, aurait pu causé des ravages dans la vie marine.

TotalEnergies partageait la propriété de ce bloc offshore avec les entreprises britannique Shell et sud-africaine PetroSA.

Dans sa décision rendue le mercredi 13 août, le juge sud-africain Nobahle Mangcu-Lockwood précise que l’entreprise française pourrait solliciter une nouvelle autorisation après consultation publique.

Le ministère de l'Environnement sud-africain avait donné son accord pour le projet de forage en 2023.

Il y a quelques années, des gisements ont été découverts au large de la Namibie voisine et des projets énergétiques ont vu le jour au Mozambique. Ces événements ont encouragé les industriels du pétrole et du gaz à surveiller la façade maritime des côtes sud-africaines à l'affût du moindre terrain fertile.