Kenya : le kala-azar, une maladie tropicale négligée qui tue

Le Kenya fait face à une épidémie croissante de kala-azar, ou leishmaniose viscérale, une maladie tropicale négligée qui peut être mortelle si elle n’est pas traitée.

Transmise par des phlébotomes, des insectes trois fois plus dangereux que les moustiques, la maladie provoque fièvre persistante, perte de poids et hypertrophie de la rate et du foie.

Les cas ont plus que doublé au cours de l’année dernière, passant de 1 575 en 2024 à 3 577 en 2025. Le changement climatique et l’expansion des zones habitées favorisent la propagation du parasite, touchant désormais des régions jusque-là épargnées.

Harada Hussein : un diagnostic erroné pendant un an

Harada Hussein Abdirahman, 60 ans, grand-mère et agricultrice, a été infectée alors qu’elle gardait son bétail dans le comté de Mandera, au nord-est du pays. Privée d’accès à des centres de traitement spécialisés – seulement trois existent dans sa région – elle a été diagnostiquée à tort pendant près d’un an.

« Je pensais que j'étais en train de mourir, j'étais gravement malade. Je suis allée à la pharmacie et j'ai payé 6 200 shillings kényans [environ 48 dollars américains, ndlr] et ils m'ont dit que j'avais le paludisme, que j'avais une infection dans le sang et que c'était la dengue. C'était un tel malheur. C'était pire que toutes les maladies qu'ils pensaient que j'avais. », declare Harada Hussein.

Selon le Dr Paul Kibati, responsable technique pour les maladies tropicales négligées chez Amref Health Africa :

« C'est une maladie chronique transmise par la piqûre d'une femelle phlébotome, trois fois plus que par un moustique. Une fois infectée, cette phlébotome femelle pique une personne, qui présente alors des symptômes chroniques, commençant généralement par une fièvre qui persiste pendant deux semaines ou plus. La personne a donc de la fièvre, des sueurs nocturnes, une perte de poids progressive et, à mesure que la maladie progresse, elle a tendance à développer ce qu'on appelle une splénomégalie, ou un abdomen gonflé. »

L’importance du dépistage

Le dépistage précoce est crucial : non traité, le kala-azar tue jusqu’à 95 % des personnes infectées.

Peter Otieno, ouvrier dans une carrière, insiste sur l’importance du dépistage : « Nous ne savions pas de quel insecte il s'agissait et nous ne savions pas quand il allait piquer. Donc, si vous vous souciez de votre santé, il est important de vous faire dépister régulièrement, même si certains d'entre nous ont encore peur de se faire dépister. Mais si vous vous faites dépister, vous pourrez obtenir de l'aide si nécessaire. »

Les autorités de santé kényanes alertent : la maladie devient endémique et touche désormais des zones rurales jusque-là épargnées. Avec un nombre record de cas en 2025, des millions de personnes sont potentiellement exposées.

Pour Harada et d’autres habitants de Mandera, un diagnostic précoce et un accès aux traitements peuvent faire la différence entre la vie et la mort.