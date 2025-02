RDC : plusieurs cas de la "maladie mystérieuse" positifs au paludisme

Des centaines de personnes ont été testées positives au paludisme dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), où une maladie mystérieuse a tué au moins 60 personnes.

Des analyses d’échantillons en cours sur les cas signalés ont déjà permis d'écarter Ebola ou encore le virus de Marburg. Les prochaines analyses cherchent à déterminer s'il s'agit du paludisme, la méningite, l'intoxication alimentaire ou certaines fièvres hémorragiques virales.

"La symptomatologie de cette maladie dans la région de l'Équateur est très similaire à ce qui s'est passé à Panzi l'année dernière et c'est presque la même tendance. Il y a eu des enquêtes qui ont couvert presque tous les aspects de Marburg et d'Ebola, mais à la fin, il s'est avéré qu'il s'agissait du paludisme. On se demande si cette affaire va dans ce sens. En ce qui concerne les échantillons, sur les 70 tests effectués sur les frottis sanguins, environ 78 % d'entre eux se sont révélés positifs au paludisme”, a expliqué Ngashi Ngongo, chef de l'équipe de soutien à la gestion des incidents en RDC.

La principale agence de santé publique d'Afrique a déclaré que des infections avaient été détectées dans cinq villages et qu'elle cherchait à déterminer si l'eau ou les aliments pouvaient être à l'origine, au même titre que la grippe et la typhoïde.

Alors que les autorités sanitaires tentent de trouver la cause de cette maladie inconnue, près de 1 100 cas ont été signalés depuis que les premiers foyers ont été découverts dans deux villages distants de plus de 160 km, à la fin du mois de janvier.

L'OMS a précisé qu'il n'existe pour le moment aucun lien épidémiologique clair entre les deux foyers. Il pourrait donc s'agir de deux événements sanitaires différents.