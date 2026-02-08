Le Pape Léon XIV amer après les attaques qui ont fait 3 morts au Nigeria

Le Pape Léon XIV a fait part de sa tristesse après les attaques perpétrées samedi dans le nord-ouest du Nigeria par des hommes armés, tuant trois personnes alors que 11 autres ont été enlevées dont un prêtre catholique.

''C'est avec tristesse et inquiétude que j'ai appris les récentes attaques contre diverses communautés au Nigeria, qui ont causé de graves pertes en vies humaines. J'exprime ma proximité dans la prière à toutes les victimes de la violence et du terrorisme. J'espère que les autorités continueront à œuvrer avec détermination pour assurer la sécurité et la protection de chaque citoyen.'', a déclaré le chef de l'église catholique.

Alors qu’il s’exprimait à la fin de la prière hebdomadaire de l'Angélus depuis la fenêtre de son studio surplombant la place Saint-Pierre, le souverain pontife a mis en avant la notion de fraternité.

''Continuons à prier pour la paix. L'histoire nous enseigne que les stratégies fondées sur la puissance économique et militaire n'offrent pas d'avenir à l'humanité. L'avenir réside dans le respect et la fraternité entre les peuples.'', a déclaré le Pape Léon XIV.

Le diocèse catholique de Kafanchan à Kaduna, au Nigeria a qualifié l'attaque de samedi d'« acte d'invasion par un groupe de terroristes ».