Libye : des milliers de personnes à l'enterrement du fils de Kadhafi

Des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi pour assister aux funérailles du fils assassiné de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, dans une ville qui reste fidèle à l'ancien dirigeant. Saïf al-Islam Kadhafi, autrefois considéré par certains comme l'héritier présomptif de la Libye, a été abattu mardi dans sa maison de la ville de Zintan, dans le nord-ouest du pays.

« Nous sommes venus ici aujourd'hui pour accompagner notre bien-aimé, le fils de notre leader, celui en qui nous voyions l'espoir, l'avenir, la vie, la dignité, la fierté et la grandeur, pour l'accompagner jusqu'à sa tombe. Nous ne sommes ni brisés, ni effrayés, ni soumis. Cet assassinat, s'il a un effet, ne fera que renforcer notre détermination à libérer la Libye. » , a expliqué Waad Ibrahim, habitante de Syrte.

Son enterrement dans la ville de Bani Walid, à environ 175 kilomètres au sud de Tripoli, a rassemblé des milliers de partisans de Kadhafi, près de 15 ans après que le dirigeant ait été renversé et tué lors d'un soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011. Certains sont venus d'autres régions du pays.

Des partisans ont reproché aux puissances rivales de l'est et de l'ouest du pays d'être responsables de la mort de Saïf al-Islam.

« Il [Saïf al-Islam Kadhafi] a été assassiné à ce moment précis parce qu'ils veulent aller vers des élections. Ils voulaient l'écarter de la course électorale afin de pouvoir gagner. Ils ont réussi à l'exclure de la scène politique en l'assassinant. Il avait de bonnes chances et était un leader pour nous. » a déclaré Sabri Gassout, habitant de Tripoli.

Seif al-Islam avait annoncé en 2021 qu'il se présenterait à la présidence, mais les élections visant à unifier le pays dans le cadre d'un accord de l'ONU ont été reportées sine die.

La Libye reste divisée entre le gouvernement du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, soutenu par l'ONU et basé à Tripoli, et une administration orientale soutenue par Khalifa Haftar.