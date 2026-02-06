L'aide des Émirats arabes unis arrive dans un port égyptien près de Rafah

L'aide des Émirats arabes unis et les navires-hôpitaux destinés à la population de Gaza arrivent au port d'Arish, dans la province du Sinaï-Nord, au nord-est de l'Egypte, près du poste-frontière de Rafah, au quatrième jour de la réouverture partielle du principal point d'accès à Gaza.

Les responsables sanitaires de Gaza ont déclaré que les frappes aériennes israéliennes de mercredi avaient fait 24 morts, l'armée israélienne affirmant que ces attaques étaient une réponse à la blessure d'un de ses officiers par des tirs ennemis.

Malgré une trêve négociée par les États-Unis qui est entrée dans sa deuxième phase le mois dernier, les violences se poursuivent dans la bande de Gaza, Israël et le Hamas s'accusant mutuellement de violer l'accord.

Les derniers affrontements sanglants ont éclaté après la réouverture partielle par Israël du point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte, seule porte d'accès au territoire palestinien qui ne passe pas par Israël.

Le ministère de la Santé de Gaza, qui opère sous l'autorité du Hamas, a déclaré que 21 personnes, dont trois enfants, ont été tuées et au moins 38 autres blessées lors d'une série de frappes.

L'agence de protection civile du territoire a déclaré que deux autres personnes avaient été tuées et huit blessées lors d'une frappe sur une tente dans le centre de la bande de Gaza, et qu'une autre personne avait été tuée lors d'une frappe qui a touché un groupe de civils à l'ouest de la ville de Gaza.

L'armée israélienne a déclaré avoir lancé des frappes après que « des terroristes ont ouvert le feu sur les troupes » mercredi, blessant gravement un officier.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est dite « indignée » par le meurtre d'un ambulancier en service, Hussein Hassan Hussein Al-Samiri, lors d'un bombardement dans la région sud d'Al-Mawasi.

L'armée israélienne a déclaré qu'une frappe dans le sud de Gaza avait visé un commandant de peloton du Hamas nommé Bilal Abu Assi, qui avait mené un assaut contre un kibboutz lors de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël qui a déclenché la guerre de Gaza.

Il a ajouté qu'il avait pris connaissance des allégations selon lesquelles « plusieurs civils non impliqués, dont un membre du personnel médical, avaient été touchés lors de la frappe » et qu'il avait pris des mesures « pour atténuer autant que possible les dommages causés aux civils ».

L'armée a déclaré que ses frappes avaient également tué Ali Raziana, qu'elle a décrit comme le commandant de la brigade nord de Gaza du Jihad islamique, allié du Hamas, ainsi que Muhammad Issam Hassan al-Habil, membre du Hamas, accusé d'avoir tué un soldat israélien, Noa Marciano, pris en otage le 7 octobre.

À Gaza, Abu Mohammed Haboush a déclaré : « Nous étions en train de dormir quand soudain, des obus et des tirs ont commencé à pleuvoir sur nous. »

« De jeunes enfants ont été martyrisés, mon fils et mon neveu figuraient parmi les morts. Nous avons perdu beaucoup de jeunes hommes », a-t-il déclaré.

Pénurie d'aide médicale

Des images de l'AFP ont montré des personnes en deuil priant dans l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa à Gaza, où plusieurs corps enveloppés dans des linceuls blancs étaient exposés.

Trois corps ont été transportés à l'hôpital Nasser après que des frappes israéliennes ont touché des maisons et des tentes abritant des Palestiniens déplacés dans la région sud de Khan Yunis, a déclaré l'agence de défense civile.

Quatorze autres corps ont été transportés à l'hôpital Al-Shifa, a déclaré son directeur Mohamed Abu Salmiya dans un communiqué.

« Nous avons également reçu des dizaines de blessés. La situation est extrêmement difficile dans les hôpitaux de la bande de Gaza en raison de la grave pénurie de médicaments et de fournitures médicales », a déclaré Abu Salmiya.

Israël contrôle minutieusement toute l'aide qui entre dans la bande de Gaza assiégée.

Lundi, Israël a autorisé la réouverture du poste-frontière de Rafah, apparemment sous la pression des États-Unis, mais en limitant le passage aux patients et à leurs accompagnateurs.

Mardi, 45 personnes ont traversé la frontière égyptienne et 42 sont entrées sur le territoire, a déclaré à l'AFP une source au sein de la Société du Croissant-Rouge palestinien.

"Ma patrie"

Les proches de ceux qui revenaient d'Égypte ont poussé des cris de joie, se sont embrassés et ont pleuré.

« Je suis tellement heureuse d'être de retour auprès de mon mari, mes enfants, ma famille, mes proches et, bien sûr, ma patrie », a déclaré à l'AFP Fariza Barabakh, qui est rentrée ce jour-là.

« C'est un sentiment indescriptible, Dieu merci. Que puis-je dire ? Mes deux jeunes enfants ne m'ont pas reconnu, mais Dieu merci. J'espère que tout ira bien », a déclaré à l'AFP Yusef Abu Fahma, un autre rapatrié.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme qu'au moins 556 personnes ont été tuées lors des frappes israéliennes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, tandis que l'armée israélienne indique que quatre de ses soldats ont été tués au cours de la même période.

Les restrictions imposées aux médias et l'accès limité à Gaza ont empêché l'AFP de vérifier de manière indépendante le nombre de victimes et de couvrir librement les combats.