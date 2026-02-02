Gaza : un premier groupe de Palestiniens a franchi le passage de Rafah

Attendue depuis mai 2024, la réouverture du poste-frontière de Rafah est désormais effective. Des responsables égyptiens et israéliens ont confirmé que le point de passage entre Gaza et l’Égypte a rouvert sous conditions strictes, pour un trafic partiel.

Une étape clé dans la poursuite du cessez-le-feu. Dans un premier temps, 50 Palestiniens seront autorisés à franchir la frontière par jour. Selon l’ambassade d’Égypte au Caire, pour ceux souhaitant retourner à Gaza, ils ne pourront emporter qu’un nombre limité de bagages, sans objets métalliques ni appareils électroniques. Cette réouverture de cet accès stratégique s’inscrit dans le cadre du plan de paix porté par le président américain Donald Trump.

Israël avait auparavant averti que le poste-frontière de Rafah ne rouvrirait qu’après la restitution de la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage. Celle-ci a finalement été récupérée le 26 janvier dernier. Cette ouverture partielle représente un soulagement pour de nombreux malades et blessés, qui espèrent pouvoir recevoir des soins à l’étranger. Elle devrait également permettre l’entrée à Gaza de quinze membres du Comité national pour l’administration de Gaza, chargé de gérer le territoire durant une période de transition sous l’autorité du Conseil de paix.