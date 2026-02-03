Gaza : la réouverture de Rafah ravive l’espoir d’un retour à la normale

Alors que le poste-frontière de Rafah a rouvert lundi, de nombreux Palestiniens attendaient impatiemment leurs proches à l’hôpital Nasser, à Khan Younis, dans le sud de Gaza, espérant voir arriver des membres de leur famille partis se faire soigner en Égypte avant la fermeture totale de la frontière.

Iman Rashwan, attendant sa mère et sa sœur, confie : « J’espère que le passage s’ouvrira, si Dieu le veut, pas seulement pour que cinquante malades puissent revenir ou partir. Si Dieu le veut, il s’ouvrira pour tout le monde, pour tous les malades et tous les blessés, et que les étudiants puissent partir étudier, et que tout redevienne comme avant la guerre. »

L’ouverture reste surtout symbolique : seuls quelques Palestiniens pourront franchir le passage chaque jour et aucun bien n’y transite. Selon les autorités sanitaires de Gaza, environ 20 000 enfants et adultes ayant besoin de soins médicaux espèrent quitter l’enclave via ce passage, contrôlé par Israël depuis 2024. Des milliers d’autres Palestiniens, actuellement hors de Gaza, souhaitent pouvoir rentrer chez eux.

Parmi eux, Ayman Hmatto, originaire de Khan Younis, attend sa fille partie en Égypte il y a un an :

« Si Dieu le veut, ils retourneront auprès de leurs familles, les malades voyageront et se rétabliront, ceux qui sont à l’étranger reviendront sains et saufs dans leur pays, et le passage restera ouvert 24 heures sur 24. »

Dans ce contexte humanitaire fragile, l’émissaire américain Steve Witkoff est attendu ce mardi en Israël pour relancer les discussions avec Benjamin Netanyahou pour consolider le cessez-le-feu et envisager les prochaines étapes du plan de Trump pour Gaza.