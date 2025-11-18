Soudan : l'ONU appelle à renforcer sa présence au Darfour

"L'ONU est un navire qui n'a pas été construit pour rester au port", a déclaré lundi Tom Fletcher, responsable humanitaire de l'ONU, appelant à un renforcement considérable de la présence de l'ONU au Soudan alors que les violences s'intensifient au Darfour.

Lors d'une conférence de presse à New York, organisée par vidéoconférence depuis le Soudan, M. Fletcher a déclaré : « Nous avons besoin de renforcer la présence des Nations Unies sur le terrain », soulignant que sa dernière visite s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à « nous rapprocher des populations que nous servons ».

Fletcher a décrit le Darfour comme un « spectacle d'horreur », ajoutant qu'El Fasher est une « scène de crime » d'après les témoignages des survivants. Il a déclaré que son voyage avait été coordonné avec d'autres hauts responsables de l'ONU, précisant qu'Amy Pope, de l'OIM, et Carl Skau, du PAM, étaient également sur place dans le cadre d'une intensification de cinq à six semaines de l'engagement des dirigeants.

Au-delà du Darfour, Fletcher a averti que l'ONU devait également surveiller de près les Kordofans, soulignant la nécessité d'enquêter sur les atrocités commises à El Fasher tout en empêchant que de nouvelles ne se produisent.

Les besoins humanitaires restent considérables, a-t-il déclaré, avec « près de deux personnes sur trois au Soudan » ayant besoin d'aide et l'appel de l'ONU financé à hauteur de 32 % sur les 4 milliards nécessaires pour 2025. Il a ajouté que les coupes budgétaires imposaient « des choix brutaux entre la vie et la mort ».

Fletcher a déclaré que l'ONU avait fait des progrès pour garantir l'accès à El Fasher « selon les conditions de l'ONU », soulignant que l'aide devait rester neutre.

Il a souligné l'intensification des efforts diplomatiques et a suggéré qu'une « occasion propice » pourrait se présenter.

Au sujet de l'engagement avec les Forces de soutien rapide (RSF), Fletcher a déclaré avoir discuté avec le général Hemedti et avoir insisté auprès de lui et des représentants locaux des RSF pour obtenir « un accès total et sans entrave, un passage sûr » et la fin des atrocités.

Citant les messages forts lancés au niveau régional et international, notamment par la Maison Blanche, M. Fletcher a déclaré que toutes les parties devaient garantir l'accès humanitaire et œuvrer à la fin du conflit. Il a averti que le niveau d'impunité au Soudan était « tout à fait, tout à fait inacceptable ».