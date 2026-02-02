Gaza : réouverture partielle du point de passage de Rafah

Le point de passage de Rafah a rouvert lundi 2 février dans les deux sens, permettant à un nombre restreint d’habitants de circuler entre la bande de Gaza et l’Égypte.

Cette reprise du trafic, qui fait suite à une ouverture partielle la veille, demeure strictement encadrée : seules 50 personnes sont autorisées à franchir la frontière dans chaque direction, sans acheminement de marchandises ni d’aide humanitaire.

Situé à l’extrême sud de l’enclave palestinienne, en bordure du désert du Sinaï, Rafah reste soumis à des conditions rigoureuses. Les voyageurs doivent obtenir une autorisation sécuritaire préalable, emporter un nombre limité de bagages et se conformer à des restrictions sur les médicaments, tandis que les objets électroniques et métalliques sont interdits. La réouverture s’inscrit dans une « phase pilote » coordonnée par les autorités israéliennes, en lien avec l’Égypte et la mission européenne EUBAM.

Sur le terrain, cette annonce suscite un espoir prudent. « Ouvrir le passage est une bonne chose, mais les quotas compliquent la vie de ceux qui doivent voyager pour étudier, travailler ou se soigner », témoigne Ghalia Abu Mustafa, Palestinienne déplacée.

Selon un responsable du ministère de la Santé de Gaza, « environ 200 malades » attendaient dimanche la réouverture pour aller se faire soigner en Egypte.

Pour Hani al‑Masri, originaire de Beit Hanoun, l’enjeu est avant tout médical : « Nous avons besoin que le passage reste ouvert pour évacuer les malades. »

Considéré comme l’unique lien direct de Gaza avec l’extérieur sans passer par Israël, le point de passage de Rafah conserve une portée hautement symbolique. Sa réouverture limitée, prévue dans le cadre du plan américain présenté en octobre, reste toutefois loin de répondre aux besoins d’une population éprouvée par l’isolement et les déplacements forcés.