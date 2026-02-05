Football : N'Golo Kanté signe à Fenerbahçe pour 2 ans

N'Golo Kanté a finalisé son transfert au Fenerbahçe en Turquie, jusqu'en 2028, après que les négociations aient été interrompues à la fin du mercato hivernal saoudien.

Selon la presse française, cette avancée est directement liée à une réunion qui s'est tenue mardi à Riyad entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui a principalement porté sur des questions politiques et économiques.

Le milieu de terrain français, qui compte 65 sélections et deux buts, a été confirmé mercredi par le club d'Istanbul. Le président du Fenerbahçe a ensuite remercié Erdogan pour son soutien dans le cadre de ce transfert.

Le joueur de 34 ans a posé le pied à Istanbul mercredi soir dans une atmosphère digne des plus grandes soirées européennes, en provenance d’Al-Ittihad.

Bien plus qu’un simple déplacement, cette arrivée a donné un premier aperçu de l’immense attente entourant le champion du monde 2018.