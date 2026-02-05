Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : N'Golo Kanté signe à Fenerbahçe pour 2 ans

Le Français N'golo Kanté se bat pour le ballon contre l'Ukrainien Yehor Nazaryna lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Ali Bamba

Turquie

N'Golo Kanté a finalisé son transfert au Fenerbahçe en Turquie, jusqu'en 2028, après que les négociations aient été interrompues à la fin du mercato hivernal saoudien.

Selon la presse française, cette avancée est directement liée à une réunion qui s'est tenue mardi à Riyad entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui a principalement porté sur des questions politiques et économiques.

Le milieu de terrain français, qui compte 65 sélections et deux buts, a été confirmé mercredi par le club d'Istanbul. Le président du Fenerbahçe a ensuite remercié Erdogan pour son soutien dans le cadre de ce transfert.

Le joueur de 34 ans a posé le pied à Istanbul mercredi soir dans une atmosphère digne des plus grandes soirées européennes, en provenance d’Al-Ittihad.

Bien plus qu’un simple déplacement, cette arrivée a donné un premier aperçu de l’immense attente entourant le champion du monde 2018.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.