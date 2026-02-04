John Steenhuisen quittera la présidence de l’Alliance démocratique, le deuxième plus grand parti politique d’Afrique du Sud.

Élu à la tête du parti en 2019, il a confirmé lors d’une conférence de presse qu’il ne se représenterait pas à l’élection interne prévue en avril prochain : j’ai annoncé aujourd’hui que je ne briguerai pas un troisième mandat en tant que chef fédéral de l’Alliance démocratique lors du prochain congrès fédéral du parti. Je le fais de tout cœur, convaincu d’avoir accompli la mission ambitieuse que je m’étais fixée au sein de l’Alliance démocratique. Mon rôle au sein du gouvernement exige désormais que je consacre toute mon énergie à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Dans un communiqué, l’Alliance démocratique a salué ses six années à la tête du parti, marquées notamment par son entrée au sein du gouvernement d’union nationale et par de solides performances électorales lors des scrutins de 2021 et 2024.

Des succès dont John Steenhuisen se dit fier, appelant son camp à rester uni pour éviter l’émergence de nouvelles forces politiques rivales : Il suffit de regarder ce qui s’est passé dans cette province en décembre dernier, lorsque le parti MK a failli renverser le gouvernement d’unité provinciale à une seule voix près. Après l’échec de leur motion de censure contre le GPU, ils ont eu recours à la violence et saccagé la chambre législative, allant jusqu’à agresser le président. Ne vous y trompez pas : ce que nous avons vu ce jour-là est un avant-goût de ce qui attend l’Afrique du Sud si le MK et l’EFF forment une coalition apocalyptique au pouvoir.

Selon plusieurs sources locales, John Steenhuisen, 49 ans, qui a gravi tous les échelons au sein du parti, aurait en réalité été poussé à renoncer à un nouveau mandat. Sa gestion très critiquée de l’épidémie de fièvre aphteuse, ainsi que des tensions internes persistantes au sein de l’Alliance démocratique, auraient fragilisé sa position.