Nigéria : un milliardaire engage un cabinet pour du lobbying auprès des USA

Le milliardaire nigérian Matthew Tonlagha a signé un contrat lucratif avec le cabinet de lobbying américain Valcour, destiné à améliorer les relations d’Abuja avec Washington, selon des documents consultés par l’AFP lundi.

Le gouvernement nigérian est déjà entré dans l’arène du lobbying : en décembre, le conseiller à la sécurité nationale, Nuhu Ribadu, a conclu un accord de 750 000 dollars par mois avec le cabinet américain DCI afin de faire pression sur l’administration du président Donald Trump.

Ces démarches font suite à des accusations non étayées formulées par Donald Trump fin 2025, selon lesquelles les violences au Nigeria s’apparenteraient à une "persécution" et à un "génocide" de chrétiens.

Le gouvernement nigérian et des analystes indépendants rejettent cette lecture des multiples conflits imbriqués que connaît le pays, une interprétation de longue date relayée par la droite religieuse américaine.

Le rôle officiellement déclaré de DCI est d’aider le gouvernement d’Abuja à communiquer sur "ses actions visant à protéger les communautés chrétiennes et à (maintenir) le soutien des États-Unis dans la lutte contre les groupes djihadistes ouest-africains et d’autres éléments déstabilisateurs".

Le contrat de Tonlagha avec le groupe américain Valcour, d’un montant de 120 000 dollars par mois, stipule que pendant six mois, ce dernier fera du lobbying auprès des médias américains, de l’administration Trump et du Congrès des États-Unis "dans le but de renforcer la relation bilatérale entre les États-Unis et le Nigeria".

Le contrat est publié sur une plateforme du gouvernement américain où les lobbyistes sont tenus d’enregistrer leurs liens avec des gouvernements étrangers.

Le jour de Noël de l’année dernière, l’armée américaine a bombardé des zones du nord-ouest du Nigeria. Le gouvernement nigérian a ensuite déclaré que les frappes visaient des combattants du groupe État islamique, des membres du groupe djihadiste Lakurawa et des bandes de "bandits".

On ignore combien de combattants ont pu être tués et à quels groupes ils appartenaient. Des journalistes locaux et internationaux n’ont confirmé que des dégâts causés à des terres agricoles et à des bâtiments civils, ainsi que des blessés parmi la population civile.

Valcour a été fondé en 2023 par Matt Mowers, qui a été conseiller à la Maison-Blanche au sein du département d’État américain lors du premier mandat de Trump, après avoir conseillé sa campagne électorale.

Tonlagha est vice-président de Tantita Security, une société spécialisée dans la protection des installations pétrolières. Tantita appartient à Oweizidei Thomas Ekpemupolo, ancien dirigeant très en vue du Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger (MEND).

Le MEND a été créé pour s’opposer à l’appropriation du pétrole local par des entreprises étrangères et par le gouvernement nigérian.

Dans les années 2000, les rebelles ont attaqué des installations pétrolières et gazières dans le sud riche en hydrocarbures et enlevé des travailleurs, avant qu’une amnistie gouvernementale ne soit instaurée en 2009.

Ekpemupolo a ensuite obtenu de lucratifs contrats avec le gouvernement nigérian pour protéger les installations pétrolières. Il est un soutien du président Bola Tinubu et appuie sa candidature à la réélection en 2027.