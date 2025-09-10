Plusieurs chefs d’État saluent l’inauguration du Grand barrage de la Renaissance

L’Éthiopie a officiellement inauguré mardi le barrage de la Grande Renaissance, le plus grand d’Afrique. La cérémonie s’est déroulée à Addis-Abeba, en présence d’une dizaine de chefs d’État africains. L’événement a été suivi avec enthousiasme dans tout le pays.

Le président du Kenya, William Ruto, a déclaré que ce projet « n’est pas seulement un lieu de production, mais une déclaration panafricaine ». Selon lui, le barrage illustre l’ambition africaine en matière d’infrastructures et d’énergie. Rappelant que le barrage produira 5 000 mégawatts, il a précisé qu’il allait doubler la capacité électrique de l’Éthiopie, un pays qui cherche à renforcer son autonomie énergétique.

Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a souligné que chaque pays voit ses ressources en eau différemment. Pour certains, il s’agit de survie et de sécurité alimentaire. Pour d’autres, comme l’Éthiopie, c’est une source d’énergie et de croissance économique. Il a ajouté que toutes ces perspectives sont légitimes.

Plusieurs autres chefs d’État présents ont exprimé leur intérêt pour importer l’électricité produite par le barrage. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a annoncé que son pays était impatient de signer un accord pour recevoir cette énergie. Il a souligné que cette coopération énergétique permettrait de renforcer la stabilité régionale.

Ce projet majeur vise à stimuler l’économie éthiopienne, à réduire les coupures d’électricité fréquentes, et à soutenir le développement de véhicules électriques. En effet, l’Éthiopie a récemment interdit l’importation de voitures à essence, misant sur cette nouvelle infrastructure pour accompagner sa transition vers un système de mobilité plus durable.