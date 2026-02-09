La guerre verbale entre l'Éthiopie et l'Érythrée s'intensifie

Depuis que l'Éthiopie a ordonné à l'Érythrée voisine de « retirer immédiatement ses troupes » du territoire éthiopien, les deux pays semblent se diriger vers un nouveau conflit.

Ces derniers mois, Addis-Abeba a accusé l'Érythrée de soutenir des insurgés sur le sol éthiopien, accusations qu'Asmara nie.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a exigé qu'Asmara « retire ses troupes du territoire éthiopien et cesse toute forme de collaboration avec les groupes rebelles ». Il a toutefois ajouté que le cycle de la violence pouvait être brisé par la diplomatie.

Le gouvernement érythréen n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'Érythrée a obtenu son indépendance en 1993 après des décennies de lutte armée contre l'Éthiopie. Les deux pays se sont ensuite livrés à une guerre frontalière de 1998 à 2000, qui a fait des dizaines de milliers de morts.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a qualifié les opérations militaires conjointes érythréennes avec les insurgés d’agression pure et simple.