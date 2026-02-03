Intelligence artificielle et transformation numérique au cœur du Sommet de Dubaï

Le Sommet mondial des gouvernements s’est ouvert ce mardi à Dubaï sous le thème "Façonner les gouvernements du futur," réunissant chefs d’État, ministres, experts et entrepreneurs autour de la question des nouveaux modèles de gouvernance.

L’intelligence artificielle, la transformation numérique et la capacité des États à anticiper les défis de demain étaient au cœur de cette journée d'ouverture. Les premiers échanges ont donné le ton d’un sommet tourné vers l’avenir et plusieurs pays africains ont fait entendre leur voix.

"Nous recherchons des partenariats dans notre parcours de transformation numérique. Nous ne faisons que commencer ce chemin," a expliqué à Africanews Nthati Moorosi, la ministre de l'Information, de la Communication, des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation du Lesotho. "Nous voulons numériser l’économie du Lesotho, c’est pourquoi nous cherchons des partenaires et des collaborateurs. Et ceci est une formidable opportunité," a-t-elle ajouté.

Présent à ce sommet, le Sénégal a de son côté porté un message clair : façonner les gouvernements de demain passe avant tout par la valorisation du capital humain et notamment par la formation de la jeunesse.

"Aujourd’hui, le Sénégal a un agenda de transformation, le Sénégal 2050, dont l’un des axes est le capital humain. Investir sur les jeunes, les former, les éduquer, les orienter et leur permettre d’accéder à l’emploi est un défi et un challenge" a déclaré le Dr Birome Holo Ba, directeur général du Bureau Opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes au sein du cabinet du premier ministre sénégalais.

En accueillant des représentants de 150 gouvernements, les Émirats arabes unis ont placé cette édition du sommet sous le signe du dialogue et de la coopération.

Ces échanges sont amenés à se poursuivre jusqu'au 5 février afin d’identifier des réponses communes aux enjeux mondiaux.