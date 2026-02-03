RDC : sécurité renforcée autour de l'aéroport de Kisangani

Les autorités appellent au calme après les attaques de drones contre l'aéroport de Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo.

L’aéroport stratégique de Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a été la cible d’attaques de drones ce week-end. Selon les autorités locales, huit drones ennemis ont été neutralisés avant d’atteindre leur cible. Aucune victime n’est à déplorer, mais l’attaque a semé la panique parmi les habitants, certains fuyant les explosions entendues jusqu’à 2 heures du matin dimanche.

Le gouvernement provincial accuse le groupe armé M23 et son allié, le Rwanda, d’être à l’origine de ces attaques. Kisangani, ville de plus d’1,5 million d’habitants, dépend largement de son aéroport en raison de l’état délabré des routes. Cet aéroport est aussi utilisé par l’armée congolaise pour des opérations militaires contre le M23 et les forces rwandaises, situées à plus de 400 kilomètres de là.

La sécurité a été renforcée autour de l’aéroport, et les autorités appellent au calme, affirmant que la situation est sous contrôle. Cette attaque intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l’est de la RDC, où le M23, soutenu par le Rwanda, a lancé plusieurs offensives ces dernières années, aggravant une crise humanitaire déjà dramatique.