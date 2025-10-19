Gaza : les Égyptiens appellent à la réouverture du poste-frontière de Rafah

Les Égyptiens demandent la réouverture du poste frontière de Rafah, qui reste fermé une semaine après le cessez-le-feu à Gaza, afin que des livraisons d'aide à grande échelle puissent atteindre la population de l'enclave et répondre aux besoins humanitaires urgents.

« En fait, c'est le souhait de tous les Égyptiens depuis deux ans, que les frontières soient ouvertes. Nous souhaitons que l'aide entre à Gaza et que cette crise humanitaire prenne fin. », a déclaréJada, résidente.

Dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, qui est entré en vigueur vendredi dernier, Israël devait rouvrir le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte mercredi. Mais Israël a annoncé qu'il suspendait cette réouverture, le Hamas n'ayant pas restitué en temps voulu tous les corps des otages israéliens.

« Ils sont nos frères, ou comme notre famille. Et nous ferons tout ce que nous pourrons pour les aider. », a expliqué Maryam, habitante.

Lors d'une réunion en Italie jeudi, le ministre israélien des affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré que le point de passage de Rafah rouvrirait probablement dimanche.

Le même jour, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires du ministère israélien de la défense a publié un communiqué indiquant qu'Israël travaillait avec l'Égypte pour faciliter la réouverture du point de passage de Rafah, et que la date précise de la réouverture serait annoncée une fois que les deux parties auraient achevé les préparatifs nécessaires.

Au Croissant-Rouge égyptien du Caire, qui supervise la coordination et le déploiement de l'aide à Gaza, des véhicules chargés de fournitures humanitaires et de cliniques mobiles attendent d'entrer dans l'enclave dès la réouverture du point de passage.