RDC : dialogue national : le président Tshisekedi pose des conditions

Le président congolais Félix Tshisekedi a loué l’initiative du dialogue national. Il s’est exprimé lors d’une cérémonie d’échange de voeux au corps diplomatique en poste à Kinshasa, ce samedi 31 janvier.

Si le chef d’état a souligné l’importance d’organiser un échange apaisé et inclusif entre les citoyens congolais, Mr Tshisekedi a posé plusieurs conditions à son déroulement. Pour lui, le processus doit se tenir sur le sol national et être organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution.

Le président a précisé que cette rencontre ne saurait être invoquée pour relativiser une agression ni pour diluer les responsabilités établies en appelant la communauté internationale à agir concrètement pour protéger la souveraineté du pays et soutenir les efforts de paix.

Félix Tshisekedi a affirmé refuser toute négociation avec les auteurs des crimes commis contre les populations congolaises. Il a mentionné les récents propos de la diplomate rwandaise devant le Congrès américain, reconnaissant officiellement la collaboration sécuritaire entre son pays et la rébellion AFC/M23, qui selon lui, engagent désormais la responsabilité de la communauté internationale.