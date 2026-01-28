RDC : la crise humanitaire s’aggrave, l’ONU lance le plan 2026

Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations unies ont lancé, à Kinshasa, le plan de réponse humanitaire pour l’année 2026.

Cette annonce intervient alors que la situation humanitaire continue de se dégrader, notamment dans l’est du pays, en raison des conflits armés et d’une baisse marquée des financements internationaux.

Les combats impliquant le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda selon Kinshasa et l’ONU, ont provoqué des déplacements massifs de population. Le pays compte actuellement 5,3 millions de déplacés internes. À cela s’ajoutent 4,1 millions de personnes récemment retournées dans leurs zones d’origine, dont près de trois millions au cours de l’année 2025, en grande partie à la suite de la crise liée au M23.

Selon le coordinateur humanitaire des Nations unies en RDC, Bruno Lemarchand, les acteurs humanitaires font face à des défis majeurs. Il évoque une chute « drastique et soudaine » des financements, survenue en quelques mois seulement, qui contraint de nombreuses organisations à réduire ou suspendre leurs activités sur le terrain.

La situation sécuritaire complique également l’accès à l’aide. La RDC reste l’un des environnements les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. En 2025, treize d’entre eux ont perdu la vie et près de 700 incidents de sécurité ont été recensés. Les violations du droit international humanitaire et des droits humains demeurent une préoccupation majeure.

De son côté, la ministre congolaise des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Ève Bazaiba, souligne que le pays doit faire face à une crise multidimensionnelle. Outre les conflits armés, la RDC est confrontée aux effets du changement climatique et à des épidémies récurrentes, tout en devant soutenir ses ressortissants devenus réfugiés dans les pays voisins. Elle affirme avoir constaté sur le terrain la fermeture de plusieurs ONG, faute de ressources suffisantes.

Face à l’ampleur des besoins humanitaires, les autorités congolaises et les Nations unies appellent les bailleurs de fonds internationaux à renforcer leur soutien afin d’éviter une aggravation de la crise dans les mois à venir.