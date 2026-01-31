RDC : au moins 200 morts dans l'effondrement d'une mine de coltan

Une série de glissements de terrain a frappé une mine contrôlée par des milices en République démocratique du Congo. L’effondrement a enseveli des personnes vivantes et fait plusieurs morts.

Selon des témoins une partie d'un versant dans la zone minière de Rubaya s'était effondrée mercredi après-midi. Un deuxième glissement de terrain s'est produit jeudi matin.

« Il a plu, puis il y a eu un glissement de terrain qui a emporté des gens. [ ...]Certains ont été engloutis, d'autres sont morts dans les puits. Beaucoup sont encore coincés à l'intérieur. » , a révélé Franck Bolingo, mineur.

Vendredi, des dizaines de chiffonniers continuaient à creuser à la pelle sur le vaste site.

Depuis sa résurgence en 2021, le groupe M23 s'est emparé de vastes étendues de l'est de la RDC, riche en ressources, et a pris le contrôle de la mine de Rubaya, dans la province du Nord-Kivu, en avril 2024, avec l'aide du Rwanda.

La mine de Rubaya produit entre 15 et 30 % de l'approvisionnement mondial en coltan, un minerai essentiel à la fabrication d'appareils électroniques tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles.

Selon les experts des Nations Unies, le M23 a mis en place une administration parallèle à l'État congolais afin de réglementer l'exploitation de la mine de Rubaya depuis sa prise de contrôle.

Les experts estiment que le M23 tire environ 800 000 dollars par mois de la mine grâce à une taxe de sept dollars par kilo sur la production et la vente de coltan.

Les experts de l'ONU accusent également le Rwanda, qui nie fournir un soutien militaire au M23, d'utiliser la milice pour détourner les richesses minérales de la RDC.

Outre le fait qu'elle contient entre 60 et 80 % du coltan mondial, la partie orientale de la RDC abrite également de vastes réserves d'or et d'étain.

Plusieurs sociétés minières internationales ont temporairement suspendu leurs activités dans l'est du pays en raison de l'avancée du M23.