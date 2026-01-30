Ouganda : le chef de l’armée s’excuse après des accusations contre les USA

Le chef de l’armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, a présenté ses excuses après avoir accusé les États-Unis de soutenir l’opposition, avant de revenir sur ses propos une heure plus tard.

Vendredi, il avait annoncé sur le réseau social X la rupture de ses relations avec Washington, affirmant que l’ambassade américaine aidait le leader de l’opposition Bobi Wine, porté disparu depuis les élections du 15 janvier. « Je tiens à présenter mes excuses à nos grands amis américains pour mes tweets précédents, que j’ai désormais supprimés », a-t-il écrit. « J’ai été alimenté par des informations erronées. J’ai parlé avec l’ambassadeur américain dans notre pays et tout va bien », a-t-il ajouté.

Dans ses messages supprimés, Kainerugaba accusait l’ambassade d’aider à dissimuler Bobi Wine, qui affirme être entré dans la clandestinité après une tentative d’arrestation par l’armée. Le leader de l’opposition a dénoncé un « vol flagrant » lors du scrutin.

Muhoozi Kainerugaba, commandant des Forces de défense populaires de l’Ouganda (UPDF), est le fils du président Yoweri Museveni, 81 ans, au pouvoir depuis 40 ans et récemment réélu pour un septième mandat. Considéré par de nombreux observateurs comme son successeur potentiel, il est connu pour ses publications fréquentes et provocatrices sur X.

Il avait notamment annoncé la suspension de toute coopération avec l’ambassade américaine, y compris en Somalie, où l’Ouganda fournit le principal contingent de troupes à la coalition internationale contre les insurgés islamistes.

La semaine dernière, il avait également menacé de traquer et de tuer Bobi Wine, affirmant que ses forces avaient tué 30 de ses partisans et arrêté 2 000 autres depuis les élections.