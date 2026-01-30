Niger : la junte accuse la France, le Bénin et la Côte d’Ivoire après une attaque

Le chef de la junte militaire nigérienne, le général Abdourahamane Tchiani, a accusé la France, le Bénin et la Côte d’Ivoire d’être impliqués dans une attaque armée contre une base de l’armée de l’air à Niamey, survenue dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon la télévision d’État, des hommes armés ont attaqué une base située à proximité de l’aéroport international Diori Hamani. L’assaut a fait quatre soldats blessés et endommagé un aéronef. Les forces nigériennes affirment avoir rapidement repris le contrôle de la situation, tuant vingt assaillants et en arrêtant onze autres.

Dans une allocution diffusée à la télévision nationale, le général Tchiani a mis directement en cause plusieurs chefs d’État étrangers. Il a accusé le président français Emmanuel Macron, ainsi que les présidents béninois Patrice Talon et ivoirien Alassane Ouattara, d’être les « sponsors » des assaillants, sans toutefois fournir d’éléments de preuve pour étayer ces accusations.

Les autorités nigériennes ont également affirmé qu’un des assaillants tués serait de nationalité française, une information qui n’a pas été confirmée de manière indépendante. Aucune organisation armée n’a, à ce stade, revendiqué l’attaque.

L’assaut s’est produit dans une zone stratégique de la capitale, qui accueille plusieurs installations militaires, le quartier général de la force conjointe Niger–Burkina Faso–Mali, ainsi qu’un important stock d’uranium, au cœur d’un contentieux avec le groupe nucléaire français Orano.

La compagnie Air Côte d’Ivoire a indiqué qu’un de ses avions, stationné sur le tarmac de l’aéroport de Niamey, avait été touché par des tirs, causant des impacts sur le fuselage et l’aile droite de l’appareil.

Le Niger reste confronté à une insécurité persistante dans la région du Sahel, marquée par une intensification des violences jihadistes ces dernières années. Depuis le coup d’État militaire de 2023, les autorités au pouvoir ont rompu leurs relations avec la France et plusieurs partenaires occidentaux, se tournant vers la Russie pour leur coopération sécuritaire.

Les juntes du Niger, du Mali et du Burkina Faso accusent régulièrement le Bénin et la Côte d’Ivoire, pays restés proches de Paris, de servir de relais à l’influence française dans la région.